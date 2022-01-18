عاجل.. نائب وزير الدفاع: الاعتداءات الحوثية تهديد لأمن المنطقة بأكملها

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الدمام - شريف احمد - - نائب وزير الدفاع: الميليشيا الحوثية ستتحمل نتيجة عبثها بمستقبل اليمن

قال صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب وزير الدفاع، إن اعتداء الميليشيات الحوثية اليوم على المملكة والإمارات العربية المتحدة الشقيقة، يمثل تهديداً لأمن دولنا والمنطقة بأكملها. والمسارات واضحة أمام ميليشيا الحوثي، واختارت مسارا تصعيديا وستتحمل منفرده نتيجة عبثها بمستقبل اليمن، وتعنتها واعتداءاتها على دول الجوار.

وأضاف سموه أن الاعتداءات الآثمة على المدن والأعيان المدنية في المملكة والإمارات وعلى أمن الممرات المائية الدولية تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، وتؤكد أن الميليشيا مازالت بعيدة عن الحلول السياسية، ورهينة لإملاءات داعمها الإقليمي الذي يَعدُّ المنطقة وأمنها أوراقاً تفاوضية.

وقال سموه إن استمرار دعم ميليشيا الحوثي الإرهابية بالأسلحة والمعدات وتدفقها عبر البحر من خلال ميناءي الحديدة والصليف، وتحويل هذين الميناءين إلى مركزي تهديد لأمن الدول المجاورة والممرات البحرية الدولية، يمثل خرقاً لقرارات الأمم المتحدة والقوانين والأعراف الدولية، ويستدعي جهداً دولياً للتصدي له.

وأوضح سموه أن في هذه اللحظات التاريخية التي تشهد تقدماً عسكريا في جميع المحاور في اليمن؛ ستسجل المواقف البطولية لكل قادتها ورجالها من كل الأطراف بأحرف من ذهب، وسيتبعها تحقيق نجاحات أخرى - بإذن الله- تعجل بالأمن والاستقرار للشعب اليمني والمنطقة.