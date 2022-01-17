شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف: تنفيذ عمليات جوية على مدار 24 ساعة فوق صنعاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال تحالف دعم الشرعية في اليمن، إن قواته الجوية تنفذ عمليات جوية على مدار 24 ساعة فوق العاصمة صنعاء.

وأكد "التحالف" تنفيذ عملية ردع شاملة لتحييد مصادر التهديد، والتحضير لعمليات مشتركة بطائرات هجومية "إف 15" و "إف 16"، والقيادات الإرهابية ضمن الأولويات.

وطلب "التحالف" من أهالي صنعاء الابتعاد عن معسكرات وتجمعات ميليشيا الحوثي الإرهابية حرصا على سلامتهم.

وأضاف "التحالف" أن طائرات "إف 15" الهجومية دمرت منصتين لإطلاق الصواريخ الباليستية استخدمت اليوم، كما سيتم محاسبة مرتكبي الهجمات العدائية على المدنيين بالمملكة والإمارات.