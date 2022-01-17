الحمير تتربص بسالكي طريق نجران - ظهران

ولا يشاهد الحمير العابرة أصحاب المركبات الكبيرة والصغيرة على حد سواء، للظلام الدامس، مما يصعب من رؤيتها إلا عند الاقتراب منها، ومن الصعوبة تلافيها.
وشهد الطريق العديد من الحوادث، مما دفع العديد من المواطنين والمقيمين إلى مطالبة الجهات ذات الاختصاص بسرعة إيجاد حلول سريعة لتلافي تلك الحوادث بوضع حواجز وسياجات حديدية على جهتي الطريق، لمنع عبور مجاميع الحمير التي تأتي من الجبال المجاورة، وكذلك يطالبون بتكملة إنارة الطريق الرابط بين نجران وظهران الجنوب، حيث إن الإنارة شملت أجزاء منه فقط. كما كانت لهم مطالبة بوضع لوحات إرشادية وتحذيرية لوجود تلك الحيوانات في عدد من الأماكن المعروفة التي توجد بها وتعبر منها.
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