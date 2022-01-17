منصة لاستقبال مقترحات سكان الرياض

وتمر الفكرة عبر 5 مراحل تبدأ باستقبالها، ثم فرزها ودراستها، وتليها مرحلة التواصل مع مقدمها، والبدء بأعمال تنفيذها وفق جدول زمني محدد، وفي إطار خطة تنفيذية واضحة، ويتم التواصل مع مقدم المقترح خلال مراحل التنفيذ. ويهدف إطلاق منصة «مقترحات السكان» إلى إشراكهم في تطوير المدينة، إيمانًا بما لديهم من أفكار ثرية، وإبداعية قادرة على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في العاصمة.
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