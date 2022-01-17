أمير الرياض يرعى المؤتمر السعودي العالمي لطب الأسنان

وتقام الدورة الـ 33 من المؤتمر السعودي العالمي لطب الأسنان بمشاركة استراتيجية لوزارة الصحة ممثلة بالإدارة العامة لطب الأسنان، وكذلك شراكة علمية كل من الاتحاد العالمي لطب الأسنانFDI ، المنظمة العالمية لأبحاث طب الاسنان بالقسم السعودي – IADR – ، شركة BDA للمؤتمرات والمعارض، وعدد من جمعيات طب الأسنان التخصصية السعودية.
ويستمر المؤتمر لمدة ثلاثة أيام، وسوف يتركز النقاش فيه على آخر التطورات في مجال طب الأسنان بالإضافة إلى عرض أحدث التقنيات في علاج أمراض طب الأسنان، ودور الأشعة في تشخيصها، و عرض أحدث التقنيات والمنتجات الدوائية والعلاجية، وخدماتها التقنية في مجال طب الأسنان، وسيسعى المؤتمر إلى تحديث المعرفة ونقلها عبر نخبة من الخبراء المشاركين إلى الكوادر الصحية المتخصصة في مجال طب الأسنان من أطباء ومساعدي أطباء وكذلك الأكاديميين في مجال طب الأسنان.
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