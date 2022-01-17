شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يؤكد تضامن المملكة مع الإمارات أمام كل ما يهدد أمنها عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بالشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات العربية المتحدة.

وعبر سمو وزير الخارجية خلال الاتصال عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي لمليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية.

وأكد سموه تضامن المملكة الكامل ووقوفها التام مع الإمارات الشقيقة أمام كل ما يهدد أمنها واستقرارها، مشدداً على أن أمن الإمارات والسعودية كل لا يتجزأ.

وتقدم سمو وزير الخارجية بالتعزية لأسر الضحايا ولدولة الإمارات حكومة وشعباً في ضحايا هذا العمل الإرهابي الجبان، معرباً عن تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.