شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف»: الهجمات العدائية للحوثيين على المملكة والإمارات جرائم حرب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، بأن الهجمات العدائية للمليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران اليوم بتعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية وكذلك المنشآت الاقتصادية في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة تمثل جرائم حرب يتوجب محاسبة مرتكبيها، كما أنها تدق ناقوس خطر وتهديد هذه المليشيا الإرهابية للأمن الإقليمي والدولي.

وأوضح العميد المالكي أن الهجوم العدائي الآثم على دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة باستهداف منشأتين اقتصاديتين واستهداف مطار أبوظبي الدولي بثلاث طائرات مسيرة مفخخة تبنته المليشيا الحوثية الإرهابية كأحد أذرع إيران بالمنطقة عمل عدائي جبان، يمثل انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية ويتنافى مع القيم الإنسانية بتعمد استهداف المدنيين الأبرياء.

وأضاف أن القوات المشتركة للتحالف اعترضت ودمرت ولله الحمد ما مجموعه (8) طائرات مسيّرة مفخخة أطلقت باتجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة ووممنهجة.

وبيّن العميد المالكي أن هذا التصعيد والسلوك العدائي من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران يؤكد تهديد هذه المليشيا الإرهابية وتقويضها للأمن الإقليمي والدولي، وأن هذه الاعتداءات امتداداً لتهديد حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر وتطور عملياتها العدائية لعمليات القرصنة البحرية وتهديد سلامة المجال الجوي إقليمياً، مؤكداً أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة والضرورية لردع هذه السلوكيات العدائية للمليشيا الحوثية ضد المدنيين والأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية بالمملكة والإمارات استجابة للتهديد وتحقيقاً لمبدأ الضرورة العسكرية لحماية المدنيين والأعيان المدنية ضمن دور ومهام قيادة القوات المشتركة للتحالف واسهاماتها لحفظ الأمن الإقليمي والدولي لليمن والمنطقة وبما يحقق الأمن الجماعي لمصالح المجتمع الدولي.