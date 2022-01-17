شكرا لقرائتكم خبر 4.7 ملايين مستفيد من خدمات عيادات «تطمن» بالمملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدمت عيادات «تطمن» في المملكة خدماتها لـ4,705,108 مستفيدين، وذلك منذ بدء العمل فيها وحتى الآن.

وأوضحت وزارة الصحة أن خدمات عيادة «تطمن» تقدم من خلال 196 عيادة موزعة على مرافق صحية عدة على مختلف مناطق ومحافظات المملكة.

وأضافت أن إجمالي عدد المسحات بلغت 3,744,178، لافتة إلى أن نسبة الإحالة للمستشفيات بلغت 2% وذلك من إجمالي المراجعين، مشيرة إلى أن الخدمات التي تقدمها عيادات تطمن تشمل العيادات الطبية، والفحوصات المخبرية (المسحات)، كما تم صرف العلاج اللازم وفقا للإجراء العلاجي المعتمد.

يذكر أن عيادات «تطمن» مخصصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين وتعمل بعضها على مدار (24) ساعة.