شكرا لقرائتكم خبر تسجيل 5505 إصابات بكورونا وشفاء 4349 حالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل 5505 إصابات جديدة مؤكدة، وتعافي 4349 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 388 حالة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 620,935 إصابة، بينما بلغ عدد حالات التعافي 569,296 حالة، وفيما يخص الوفيات فقد سُجلت حالتا وفاة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 8908 حالات.

ونصحت وزارة الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

إجمالي الإصابات 620,935

حالات التعافي 569,296

الوفيات 8908

الحالات الحرجة 388