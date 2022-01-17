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تسجيل 5505 إصابات بكورونا وشفاء 4349 حالة

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- بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل 5505 إصابات جديدة مؤكدة، وتعافي 4349 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 388 حالة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 620,935 إصابة، بينما بلغ عدد حالات التعافي 569,296 حالة، وفيما يخص الوفيات فقد سُجلت حالتا وفاة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 8908 حالات.

ونصحت وزارة الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

إجمالي الإصابات 620,935

حالات التعافي 569,296

الوفيات 8908

الحالات الحرجة 388

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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