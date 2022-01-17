«إثراء كاوست الشتوي» يناقش موضوعات تتعلق بالاقتصاد والطهي والمناخ والأوبئة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بموضوعات شيقة محورها الاقتصاد والطهي والمناخ والأوبئة، يواصل برنامج الإثراء الشتوي «ويب» لعام 2022 فعالياته للأسبوع الثاني على التوالي في حرم جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست» في ثول، وتتناول نسخة هذا العام من البرنامج السنوي الذي يحمل رقم 13موضوع المرونة وأهميتها في القطاعات الرئيسة «الإيميل، فيس بوك، لينكد إن، غرد»، حيث يهدف البرنامج إلى شرح أهمية المرونة، ودورها المهم في الحياة من خلال مناقشة مجالات حيوية متداخلة تشمل الغذاء والماء والطاقة والبيئة والتقنية الرقمية والصحة.

كما يناقش مواضيع مهمة ومفصلية في العالم مثل ظاهرة تغير المناخ وتأثيرها على البيئة وانتشار الأوبئة ونقص الموارد وارتفاع النمو السكاني وغيرها.

وكان البرنامج انطلق في التاسع من يناير الحالي ويستمر حتى الخميس المقبل تحت شعار «المرونة».

ويترأس البرنامج هذه المرة البروفيسور المشارك بيينغ هونغ، ويشاركه في رئاسة البرنامج ديريا باران، وتميزت نسخة هذا العام بفعاليات افتراضية وحضورية في الحرم الجامعي.

وكما جرت العادة، يقدم البرنامج فعاليات متميزة للجميع تضم المحاضرات الرئيسة المسائية ومحاضرات وقت الغداء وورش العمل والعروض والأحداث الخاصة الأخرى.

ضيوف متميزون

وشهد البرنامج ضيوفا رفيعين معرفة وعلما، حيث كان المتحدث الرئيس هو المحلل الاقتصادي الشهير جيفري د. زاكس، وهو أيضا أستاذ جامعي ومدير مركز التنمية المستدامة في جامعة كولومبيا، حيث أدار معهد الأرض من عام 2002 حتى عام 2016، كما يعمل رئيسا لشبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة ومفوض لجنة النطاق العريض للأمم المتحدة للتنمية، إضافة إلى عمله مستشارا لثلاثة أمناء عامين للأمم المتحدة، ويعمل حاليا في دعم أهداف التنمية المستدامة تحت إشراف الأمين العام أنطونيو غوتيريس، وقضى أكثر من 20 عاما كأستاذ في جامعة هارفارد، حيث حصل فيها على البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، واختارته مجلة التايم مرتين كواحد من أكثر 100من قادة العالم نفوذا، وصنفته مجلة الإيكونوميست ضمن أفضل ثلاثة اقتصاديين على قيد الحياة نفوذا.

الحضور والبث

وكانت كاوست فتحت المجال لحضور فعاليات البرنامج لأي شخص داخل الجامعة من: أعضاء هيئة التدريس والباحثين وأفراد المجتمع وشركائنا في مجمع البحوث والتقنية، كما كان ممكنا للزوار الشخصيين حضور المحاضرات الرئيسة بشرط أن يرافقهم صاحب الدعوة أو الراعي من الجامعة، وأيضا قدمت كاوست تصاريح خاصة للزوار من خارج مجتمعها أولئك الذين حصلوا على دعوات من شركائها في المبادرات السعودية وقسم الابتكار والتنمية الاقتصادية.

يذكر أن فعاليات برنامج الإثراء الشتوي (ويب) لعام2022 في كاوست كانت تتابع عبر الحضور الشخصي للحرم الجامعي وأيضا تبث افتراضيا في نفس الوقت على قناة كاوست في موقع اليوتيوب.

أبرز المتحدثين المتميزين في البرنامج







أنجيل ليون، رئيس الطهاة



هو طباخ الثلاث نجوم بحسب تصنيف ميشلان، وأحد أكثر الطهاة تأثيرا في عصرنا

سيشارك خلال البرنامج بخبرته وتجاربه الشخصية وشغفه بثقافة الطهي وصيد الأسماك وجمع الأعشاب البحرية.







الرئيس التنفيذي لشركتي البحر الأحمر للتطوير وأمالا جون باغانو







الرئيس التنفيذي لنيوم المهندس نظمي النصر



يتمتع بخبرة دولية تزيد على 35عاما في مجال العقارات التجارية من أوروبا وأمريكا الشمالية ومنطقة البحر الكاريبي.كان يعمل بمنصب رئيس الخدمات الهندسية في أرامكو في عام 2006

عين نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والمالية في كاوست في عام 2008.

في عام 2013 انتقل من أرامكو ليكرس كل طاقته لمنصبه في كاوست.

في يوليو 2018، تم تعيينه بمرسوم ملكي رئيسا تنفيذيا لشركة نيوم.







الرئيس التنفيذي لشركة Extreme أليخاندرو أجاج



هو رجل ورائد أعمال وصاحب رؤية متقدمة

رئيس بطولة سباقات Extreme بالاشتراك مع فورمولا

ساعدت خبرته في توسيع نطاق السباقات الكهربائية خارج حدود شوارع المدينة إلى المناطق النائية والبعيدة في كوكبنا.