شكرا لقرائتكم خبر عن فلكية جدة: «البدر» يتلألأ في سماء المملكة الليلة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يُرصَد بسماء المملكة والوطن العربي اليوم القمر البدر، وسيكون مشاهَدًا طوال هذه الليلة الشتوية الباردة، وهو أفضل توقيت خلال الشهر لرصد وتصوير الفوهات القمرية المشعة، خلافًا لبقية التضاريس.

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهره أن القمر سيشرق فوق الأفق الشمال الشرقي مع غروب الشمس، وسيحاكي المسار الظاهري لشمس يونيو، حيث يسلك المسار المرتفع في السماء، وسيسطع أمام كوكبة التوأمين، مقترنًا بنجم رأس التؤام المؤخر، وهو نفس المكان حيث ستكون الشمس بعد ستة أشهر.

وأشار إلى أنه سيلاحظ أن الحجم الظاهري للقمر كبير أثناء شروقه عندما يكون بالقرب من الأفق، وهذا مجرد وهم بصري يحدث في منتصف كل شهر قمري، فبعد ارتفاعه في السماء يعود إلى حجمه الصغير، كذلك من الممكن أن يكون لونه أحمر أو برتقاليًا أثناء شروقه؛ بسبب الغلاف الجوي لكوكبنا، فيما يتبع ذلك وصول القمر إلى أعلى نقطة في السماء عند منتصف الليل عاليًا في كبد السماء، وسيغرب بالأفق الشمال الغربي مع شروق شمس الثلاثاء.

يشار إلى أن هذا التوقيت من الشهر يعد مثاليًا لرؤية الفوهات المشعة على سطح القمر من خلال المنظار أو تلسكوب صغير، خلافًا لبقية التضاريس التي تبدو مسطحة؛ نتيجةً لوقوع كامل القمر في نور الشمس.