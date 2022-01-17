شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 32 من الحظائر والغرف العشوائية في «ذهبان» بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أزالت بلدية ذهبان الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة بمشاركة شرطة البلدية عدد من حظائر الأغنام جنوب مخطط الموسى على مساحة قدرت بـ 3 آلاف متر وذلك في إطار جهود الأمانة للحد من الممارسات العشوائية على الطرق والأراضي الفضاء وإزالة المخالفات ومظاهر التلوث البصري والبيئي.

وأوضح رئيس بلدية ذهبان المهندس سامي أحمد العمري، أن الفرق الميدانية باشرت أعمال إزالة عشوائيات بالنطاق بما يشكل تلوثا بصريا وضررا بالصحة والسلامة العامة حيث جرى إزالة (32) من الحظائر والغرف العشوائية المقامة بطرق غير نظامية لتفادي أضرارها البيئية والصحية.

ولفت إلى أن البلدية مستمرة في متابعة كافة المخالفات البلدية داخل الأحياء وفي المناطق الطرفية وتطبيق الاجراءات النظامية بحق المخالفين للمحافظة على حقوق الجميع، ضمن جهود الأمانة في رصد جميع المخالفات واستكمال الاجراءات اللازمة حيالها.