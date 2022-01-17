شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مروجي شائعات داخل المملكة والنيابة العامة تحذر عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت النيابة العامة، أن الترويج للشائعات والأكاذيب يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، خصوصًا تلك التي يكون منشؤها جهات معادية تدار من الخارج.

وأوضحت أنه تم رصد حسابات على مواقع التواصل تروج لشائعات تتعلق بإحدى الفعاليات والتي دعمت من جهات معادية خارجية وانساق لها البعض.

ولفتت إلى أنه تم استدعاء مروجي هذه الشائعات داخل المملكة، والعمل جار على استكمال الإجراءات الجزائية بحق مروجي الشائعات، وتصل العقوبات بحق مروجي الشائعات إلى السجن وغرامة 3 ملايين ريال.