شكرا لقرائتكم خبر عن إصدار 100 ألف شهادة صحية خلال 2021 بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل أمانة محافظة جدة جهودها الرقابية في نطاق 19 بلدية فرعية من خلال مراقبين إجادة جدة، للمساهمة في رفع نسبة امتثال المنشآت التجارية والصحية، والتأكد من أمن وسلامة الغذاء المقدم لسكان وزوار محافظة جدة.

وكشفت الأمانة في تقريرها السنوي عن أبرز ما تحقق على مستوى الرقابة البلدية خلال العام 2021, مبينة أنه جرى تنفيذ 256,6270 جولة رقابية على المنشآت التجارية والصحية للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية ورفع نسبة الامتثال، كما جرى إصدار وتجديد 108,625 شهادة صحية للعاملين في الأنشطة الصحية، وجرى فحص 18,685 عينة للأغذية لضمان سلامة الغذاء المقدم للسكان والزوار.

يُذكر أن الأمانة، أتاحت عبر تطبيق "بلدي" العديد من البرامج الذكية التي سهلت على المستفيدين إصدار الشهادة الصحية وطباعتها دون الحاجة لمراجعة الأمانة أو البلدية، وذلك عبر ربطها بمنصة الصحة إلكترونياً.