شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 258 منشآة مخالفة للاشتراطات الصحية بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفّذت صحة الرياض خلال الأسبوع الماضي 3228 جولة تفتيشية على المستشفيات والمراكز الحكومية والمجمعات الطبية والصيدليات بهدف التأكد من الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشملت الجولات 100 زيارة للمستشفيات، و344 زيارة للمراكز الحكومية، و1404 زيارات للمجمعات الطبية، إضافة إلى 1380 زيارة للصيدليات، كما ضُبطت 355 مخالفة منها 258 مخالفة منشآت و97 مخالفة أفراد خلال هذه الفترة.