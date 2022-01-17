أمطار وسحب رعدية على عدة مناطق

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط وبسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزئيين الشمالي والأوسط قد يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي ونصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية على الجزء الشمالي بسرعة 10-30 كم/ساعة وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي ليلاً وتخف سرعة الرياح تدريجياً نهاراً
, وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج.
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