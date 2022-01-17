شكرا لقرائتكم خبر عن «الشؤون الإسلامية» تتابع تطبيق الإحترازات بمساجد وجوامع عسير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفّذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير خلال الأسبوع الماضي 7764 جولة تفقدية على جوامع ومساجد المنطقة، لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية وتطبيق البروتكولات الصحية المعتمدة من الوزارة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح مدير عام الفرع أحمد بن عبدالله الخيري أن هذه الجولات تأتي للتأكد من تطبيق لبس الكمامة، وإحضار السجادة الخاصة، وتحقيق التباعد الجسدي، وترتيب الصفوف، وقياس درجة الحرارة، وذلك في إطار حرص الوزارة على سلامة جميع مرتادي بيوت الله وتعزيز الصحة العامة في مختلف مناطق المملكة، مؤكداً مواصلة الجولات ومتابعة تحقيق الإجراءات الاحترازية في جوامع ومساجد المنطقة والتقيد بما يأتي من الجهات المختصة للمساهمة في منع انتشار جائحة كورونا.