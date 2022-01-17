شكرا لقرائتكم خبر عن ليلة فنية استثنائية للجسمي في «جلسات العاذرية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في ليلة استثنائية نثر الفنان الإماراتي حسين الجسمي أجواء الدفء والأحاسيس الجميلة العاطفية في حفله المتميز في «جلسات العاذرية» بموسم الرياض، متنقلا بين مجموعة كبيرة من أغنياته القديمة والجديدة، سامرا مع الآلاف من جمهوره وسط أجواء الطرب والأصالة والتفاعل المستمر، وقال: «ما زين الشتا إلا الرياض.. وما زاد دفء المشاعر إلا حضوركم يا أهل السعودية ».

وأشاد الجسمي بالتنظيم والتجهيزات التي سبقت الحفل، وبديكور الجلسة الجميل والمتميز، شاكرا الهيئة العامة للترفيه على الدعوة الكريمة، وقال خلال لقائه بأهل الصحافة والإعلام السعودي والعربي: «سعيد بوجودي في الرياض بين أهلي وناسي في هذا المكان الطيب، ومشاركتي بصمة بسيطة أمام الجمهور السعودي في موسم الرياض الذي يحمل كل شيء رائع ومميز»، مؤكدا أن المملكة السعودية تنظر للكل وتدعم الجميع. ويعد حفل «جلسات العاذرية» الأولى للجسمي في عام 2022، بعد أن استقبل العام الجديد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، إلى جانب استعداداته لمجموعة من الحفلات والمشاركات الجديدة خلال الفترة المقبلة، إلى جانب إصدار مجموعة من الأغنيات المنفردة الجديدة.