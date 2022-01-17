شكرا لقرائتكم خبر عن «الآيزو» للجودة وتحليل البيانات للمركز السعودي لاستطلاع الرأي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حصل المركز السعودي لاستطلاعات الرأي على شهادة الآيزو في نظام إدارة الجودة ISO 20250:2019 ونظام الدراسات وتحليل البيانات ISO9001:2021، حيث تمكن المركز من تحقيق جميع المتطلبات والاشتراطات المطلوبة للحصول على الشهادتين.

ويؤكد المركز - بعد استحقاقه هذا الاعتراف - الالتزام بالمعايير والممارسات الدولية كافة، في مختلف العمليات التشغيلية، كما يمثل هذا الإنجاز دافعا للعاملين في المركز لبذل المزيد من الجهد للحفاظ على المستوى العالي من الأداء.