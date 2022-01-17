شكرا لقرائتكم خبر عن «التحلية»: التقنيات الحديثة تخفض تكلفة إنتاج المياه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة م. عبدالله العبدالكريم لـ ”الخليج 365”، أن تكلفة إنتاج المياه انخفضت بالتقنيات الحديثة، التي حظيت بدعم من الحكومة الرشيدة للاستثمار فيه، مشيرا إلى أن السعي لخفض تكلفة الإنتاج هو العنصر الأساسي في خفض تكلفة المياه، نظرا إلى توزيعها على الإنتاج والنقل والتوزيع.

وقال إن انخفاض قيمة الإنتاج سيؤدي إلى خفض تكلفة المياه، كما أن المشاريع المطروحة ستعمل على الاستفادة من الإنتاج الثانوي والمياه الرجعية وتقليل تكلفة المياه والاستدامة وفتح مشاريع أخرى. وأضاف م. العبدالكريم إن مياه الرجيع غنية بالمعادن والأملاح المؤثرة في الصناعات الأخرى، ومنها مادة الليثيوم التي تعد عنصرا أساسيا في صناعة البطاريات، والمركبات الكهربائية، كما تعتبر منجما مستداما نعمل على تسخيره بجانب كافة الإمكانيات مع الشركاء المحليين والعالميين، لتعزيز الاستدامة الاقتصادية.