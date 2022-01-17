شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار مناورات «تبوك - 5» بين القوات البرية السعودية والمصرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استمرت مناورات تمرين تبوك - 5 بين القوات البرية الملكية السعودية والقوات المسلحة المصرية في المنطقة الشمالية الغربية، امتدادًا للتمارين المشتركة بين البلدين الشقيقين؛ لرفع مستوى التكامل وتوحيد مجالات التعاون العسكري وتعزيز قُدرات القوات المشاركة في المناورات، حيث شهدت الأيام الماضية المراحل التمهيدية للتدريب، التي تضمنت العديد من الأنشطة والفعاليات من خلال عقد العديد من المحاضرات النظرية لتوحيد المفاهيم التدريبية وتنسيق الجهود وتحقيق الدمج والتكامل بين القوات المشاركة من الجانبين.

وقال مدير التمرين اللواء الركن خالد محمد الخشرمي: إن التمرين يسير وفق ما خُطط له مُسبقاً وبكل احترافية، حيث شهد التمرين تنفيذ عدد من المهام التدريبية المشتركة في عمليات الحرب النظامية وغير النظامية، وكذلك التدريب على عمليات التخطيط والتنسيق للعمليات المشتركة وأساليب الحرب الحديثة، ونفذت عمليات الكمائن والإغارة واستطلاع لمنطقة العمليات باستخدام الطائرة بدون طيار وعمليات اقتحام جوي وقتال بالمناطق المبنية وتنفيذ تدريبات الإنزال والانتشال والقفز المظلي التكتيكي والقفز الحر.

وأوضح أن الأيام القادمة ستشهد المناورات تنفيذ العديد من التكتيكات العسكرية والحربية، ورماية بالذخيرة الحية واستخدام أساليب الحرب المتطورة وزيادة التنسيق العملياتي والعسكري للتدريب على العمليات المشتركة بين الجانبين.