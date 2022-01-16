معالجة 8.27% من مساحات الجراد المستكشفة

قدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة جهود مكافحة الجراد الصحراوي والآفات المهاجرة خلال الـ3 سنوات الماضية بـ7.098.145 هكتارا كمساحة مستكشفة للجراد الصحراوي، فيما بلغت المساحة المعالجة 586.899 هكتارا، وذلك بنسبة 8.27% من المساحات المعالجة.

وتترأس المملكة لجنة مكافحة الجراد الصحراوي بمنظمة الأغذية الزراعية، ومن أكثر الدول المانحة للدول المتضررة، كما أنها عضوا بهيئة مكافحة الجراد الصحراوي للمنطقة الوسطى التابعة لـ«الفاو»، وتقيم برامج تجريبية محلية ودولية لمكافحة الآفة.

ويهدف مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة إلى السيطرة على الجراد والآفات النباتية المهاجرة، ويعمل على إعداد المناهج والخطط الشاملة للاستكشاف والمكافحة، وتقديم المشورة الفنية للحد من انتشار الجراد وحماية المناطق الزراعية بالمملكة، وكذلك متابعة عمليات المراقبة والإشراف اللازمة لاستكشاف الجراد على مستوى مناطق المملكة، وتقويم أعمال الفرق الميدانية، ومتابعة تحركات أسراب الجراد بالمناطق المجاورة وخلال مواسم الهجرة.

فضلا عن التنسيق مع كافة فروع الوزارة بالمناطق لضمان عدم الازدواجية في تكوين الفرق الأرضية أو المكافحة الجوية والأرضية في منطقة واحدة، والتنسيق مع الهيئات العلمية المحلية والدولية في مجال الرصد وتبادل المعلومات عن تحركات الجراد ومتابعة تأمين المواد والتجهيزات الحديثة المناسبة لمكافحته.

الجراد الصحراوي

Schistocerca Gregaria

أكثر من 20 ألف نوع في العالم

يمكن أن يطير بسرعة 150 كلم في اليوم الواحد

أشد أنواع الجراد خطورة.

أكثر الآفات المهاجرة تدميرا في العالم استجابة للمنبهات البيئية.

آفات آكلة نهمة تستهلك غذاء مثل وزنها في اليوم.

تستهدف المحاصيل الغذائية والغطاء النباتي.

يمكن لسرب واحد استهلاك ما يعادل 35 ألف شخص من المواد الغذائية يوميا.

يشكل تهديدا رئيسيا للأمن الغذائي وسبل المعيشة الريفية.

يهدد الثروة الزراعية لأكثر من 61 دولة.

10 أنواع للجراد

01 الصحراوي.

02 المهاجر.

03 الأحمر.

04 البني.

05 المصري.

06 جراد الأشجار.

07 المغربي/ المراكشي.

08 الإيطالي.

09 بومباي.

10 جراد الطاعون الأسترالي.