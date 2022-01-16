انقطاع الإنترنت والكهرباء بالباحة وأهالي الشمال يترقبون الثلوج

هطلت، مساء السبت وصباح الأحد، أمطار غزيرة على منطقة الباحة، شملت معظم محافظات المنطقة سالت على إثرها الأودية والشعاب وامتلأ عدد من سدود المنطقة، وتسببت في انقطاع الإنترنت والكهرباء على عدد من القرى خصوصا جنوب محافظة العقيق لمدة 11 ساعة، وأوضح مصدر بكهرباء الباحة أن العطل عام في الشبكة الكهربائية.

وتشكل الضباب الكثيف وأدى إلى تدني الرؤية الأفقية بشكل كبير، فيما تسببت المياه المتراكمة في انزلاق عدد من السيارات مسببة بعض التلفيات والإصابات الخفيفة، وتساقطت بعض الصخور على عدد من الطرق الرئيسة، وتواجدت فرق الصيانة وآليات الجهات الأمنية على مدى اليومين الماضيين بواقع 24 ساعة.

قدوم العاصفة

وباتت توقعات خبراء الطقس تؤيد بشكل متزايد قدوم العاصفة الثلجية إلى مناطق الشمال، والتي يتوقع أن تبدأ اليوم وتستمر لغد في رحلتها المقبلة عبر أجواء أوروبا الشرقية، بعد أن اكتسبت قوة إضافية في مسارها قبل وصولها إلى مناطق البحر المتوسط، إذ شهدت الأردن عاصفة ثلجية، أمس، منتظر أن تلقي بظلالها على مناطق الأطراف الشمالية في طريف والقريات.

أمطار وبرودة

وشهدت محافظة طريف أمطارا خفيفة إلى متوسطة، وذلك بعد أن بدأت السحب تغطي المحافظة منذ بداية مطلع هذا الأسبوع، رافقها هبوب مع نسمات الهواء المعتدلة، الأمر الذي شجع الكثير من الشباب على استثمار هذه الأجواء بالخروج للمتنزهات منذ أوقات الصباح الباكر، رغم برودة الأجواء إذ وصلت درجة الحرارة إلى 2 مئوية، فيما تنتظر أن تواصل نزولها إلى 5 تحت الصفر غدا الثلاثاء.

نسمات باردة

وكانت أولى العواصف الثلجية لهذا العام قد ضربت قبل نحو أسبوعين مناطق واسعة شمال المملكة وبشكل مكثف على مرتفعات جبال اللوز بتبوك، ورافقتها نسمات باردة وصلت معها درجات الحرارة الصفر المئوي وقتها.

زيادة الكيروسين

ورفع الأهالي استعداداتهم للبرد خصوصا في ذروته، أمس، وأول من أمس، حيث ازدحمت محطات الوقود لتعبئة الكيروسين، وسط تخوف من نفاده من المحطات، مع ارتفاع الطلب عليه كونه وسيلة التدفئة الأكثر انتشارا في الشمال. وأوضح مصدر لـ«دوت الخليج» أن شركة «أرامكو» زادت مخصصات محطات الوقود والشاحنات من الكيروسين عن معدلها المعتاد، نظرا لارتفاع الطلب عليه.

الأرصاد

أوضح المركز الوطني للإرصاد وجود كتلة هوائية باردة متوقعة من اليوم، على مناطق الأطراف الشمالية تصل درجات الحرارة ما بين واحد وخمسة تحت الصفر، مع توقعات بتساقط الثلوج اليوم على جبل اللوز وعلقان في منطقة تبوك وأجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية، واستمرار فرص هطول الأمطار المتوسطة في مجملها حتى يوم الغد.

تحذير

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الحدود الشمالية العقيد فهد الأسمر لـ«دوت الخليج» عدم تسجيل بلاغات إنقاذ جراء الأمطار، مشددا على أن تكون وسائل التدفئة مع تلك الأجواء الباردة في مكان آمن وبعيدة عن المواد سريعة الاشتعال، إضافة إلى الحرص عند استخدام وسائل التدفئة المعتمدة على الفحم والحطب على عمل تهوية جيدة للمكان الموجودة به، والتأكد التام من إطفاء الفحم أو الحطب عند النوم.

الموجة الباردة

كتلة هوائية باردة متوقعة من اليوم

درجات الحرارة ما بين واحد و5 تحت الصفر شمالا

توقعات بتساقط الثلوج اليوم على جبل اللوز وعلقان

الجوف والحدود الشمالية معرضة لعاصفة ثلجية

استمرار فرص هطول الأمطار المتوسطة