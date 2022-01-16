400 ألف شتلة بمحمية الملك سلمان

ويندرج مشروع التشجير ضمن اتفاقية التعاون، مع هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، لتنمية الغطاء النباتي بالمحمية، وفي إطار جهود المركز التي يبذلها، لزيادة الرقعة الخضراء حول المملكة، والحد من التصحر، واستعادة التنوع الأحيائي في البيئات الطبيعية، وتحسين جودة الحياة، تحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.
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