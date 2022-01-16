نائب أمير الشرقية يستقبل مدير الجوازات

5 أيام مهلة أخيرة قبل إغلاق صناعية طريف بعد يوم من نشر «دوت الخليج» خبر بعنوان «التعويضات تؤخر نقل صناعية طريف» أمهلت بلدية طريف، أمس، أصحاب ورش الصناعية القديمة بالمحافظة 5... طريف: حمود الأشجعي طريف: حمود الأشجعي 13 جمادى الآخرة 1443 هـ 13 جمادى الآخرة 1443 هـ

مشروع لتشغيل سابك التخصصي للصحة النفسية أعلنت وزارة الصحة بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص عن بدء مرحلة إبداء الرغبات لمشروع التشغيل الطبي وغير الطبي وصيانة مستشفى سابك... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 13 جمادى الآخرة 1443 هـ 13 جمادى الآخرة 1443 هـ

" /> " /> انقطاع الإنترنت والكهرباء بالباحة وأهالي الشمال يترقبون الثلوج هطلت، مساء السبت وصباح الأحد، أمطار غزيرة على منطقة الباحة، شملت معظم محافظات المنطقة سالت على إثرها الأودية والشعاب وامتلأ عدد من... الباحة: مشعل الغامدي وطريف: حمود الأشجعي الباحة: مشعل الغامدي وطريف: حمود الأشجعي 13 جمادى الآخرة 1443 هـ 13 جمادى الآخرة 1443 هـ

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