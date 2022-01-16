شكرا لقرائتكم خبر أساليب الحرب الحديثة بمناورات تمرين «تبوك-»5 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال مدير التمرين اللواء الركن خالد الخشرمي، «إن التمرين يسير وفق ما خطط له مسبقا وبكل احترافية، حيث شهد تنفيذ عدد من المهام التدريبية المشتركة في عمليات الحرب النظامية وغير النظامية، وكذلك التدريب على عمليات التخطيط والتنسيق للعمليات المشتركة وأساليب الحرب الحديثة، ونفذت عمليات الكمائن والإغارة والاستطلاع واستطلاع لمنطقة العمليات باستخدام الطائرة بدون طيار وعمليات اقتحام جوي وقتال بالمناطق المبنية وتنفيذ تدريبات الإنزال والانتشال والقفز المظلي التكتيكي والقفز الحر».
وأوضح أن الأيام القادمة ستشهد المناورات تنفيذ العديد من التكتيكات العسكرية والحربية، ورماية بالذخيرة الحية واستخدام أساليب الحرب المتطورة وزيادة التنسيق العملياتي والعسكري للتدريب على العمليات المشتركة بين الجانبين.
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