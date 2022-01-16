ضبط 32,532 مخالفة لتدابير كورونا الوقائية خلال أسبوع

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وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ 9722 مخالفة، تلتها منطقة المدينة المنورة بـ 5224 مخالفة، والشرقية بـ 3719.
وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية.
المخالفات بحسب المناطق:
الرياض: 9722
المدينة المنورة: 5224
الشرقية: 3719
مكة المكرمة: 3575
القصيم: 1926
جازان: 1852
حائل: 1353
الجوف: 1243
الباحة: 985
عسير: 862
الحدود الشمالية: 835
تبوك: 695
نجران:541
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