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ضبط 32,532 مخالفة لتدابير كورونا الوقائية خلال أسبوع

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- بواسطة أيمن الوشواش - بلغت مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا 32532 مخالفة، خلال أسبوع وذلك للمدة من 6/ 6/ 1443هـ حتى 12/ 6/ 1443هـ.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ 9722 مخالفة، تلتها منطقة المدينة المنورة بـ 5224 مخالفة، والشرقية بـ 3719.

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية.

المخالفات بحسب المناطق:

الرياض: 9722

المدينة المنورة: 5224

الشرقية: 3719

مكة المكرمة: 3575

القصيم: 1926

جازان: 1852

حائل: 1353

الجوف: 1243

الباحة: 985

عسير: 862

الحدود الشمالية: 835

تبوك: 695

نجران:541

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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