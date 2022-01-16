حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال بمكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - للوصول لأكبر عدد ممكن للتطعيم من الفئة المستهدفة (الأطفال دون سن الخامسة)، أطلق تجمع مكة المكرمة الصحي حملة التطعيم الوطنية ضد شلل الأطفال في مراكز الرعاية الصحية الأولية، ونقاط عامة في المجتمع عن طريق الفرق الميدانية للصحة العامة بمكة المكرمة. ودشن الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الدكتور دلشاد عباس، الحملة في مركز صحي كدي والهجرة، والتي تستهدف الفئة المخصصة للحملة، حيث بدأ التطعيم بالجرعة الأولى من أمس لمدة أسبوعين، فيما ستبدأ الجرعة الثانية في الثالث من شعبان المقبل لمدة أسبوعين في جميع المراكز الصحية بمكة المكرمة.



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