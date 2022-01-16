إتاحة جرعة اللقاح الأولى للأطفال من 5 إلى 11 عاما

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أتاحت وزارة الصحة الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) للأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين (5 - 11 عاما)، إضافة إلى أنه يمكن حجز موعد للحصول على الجرعة الأولى لتلك الفئة العمرية من خلال تطبيقي (توكلنا) و(صحتي). يذكر أن الصحة انتهت من المرحلة الأولى من الجرعة الأولى للقاح فيروس كورونا المستجد لهذه الفئة، والتي خصصت للفئات الأعلى خطورة منهم، فيما بدأت في 13 يناير الحالي في المرحلة الثانية حسب الأولوية العمرية.



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