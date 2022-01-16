القبض على مقيم نقل 4 مخالفات بإقامات مزورة

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وأوضح مدير إدارة الإعلام والاتصال بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، أن دوريات الأفواج الأمنية في محافظة الدائر بالمنطقة قبضت على مقيم من الجنسية الصومالية لنقله في مركبته 4 نساء مخالفات لنظام أمن الحدود بحوزتهن إقامات مزورة، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهن إلى جهة الاختصاص والناقل إلى النيابة العامة.
وأكد أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة بأي شكل من الأشكال يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال.
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