شكرا لقرائتكم خبر إضاءات جمالية ودميات هوائية احتفاء بعودة الطلاب في مدارس مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظرا للدور البارز والمهم للتهيئة النفسية للطلاب والطالبات للعودة المبهجة للمدرسة في المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال الأحد المقبل، ولما لهذه المرحلة من خصائص نمو تتميز بها، أعدت إدارة تعليم منطقة مكة المكرمة تصويرا جماليا لاستقبال عودة الطلاب والطالبات بالمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال، كاختيار عبارة (عودة آمنة مبهجة) كهوية لعودة الطلاب، وتزيين المبنى المدرسي من الخارج بوضع إضاءات خارجية بلون أخضر على محيط المدرسة تضاء في فترة المساء للإعلام عن الحضور، إضافة إلى وضع كشافات من نوع (لد) خارجية بلون أخضر في أعلى المبنى، وعمل «بنر» بمقاس كبير مناسب يوضع في واجهة المبنى بعبارة ترحيبية للطلاب بالهوية. كما تضمن التصوير الجمالي لعودة الطلاب والطالبات لمدارسهم تزيين مدخل المدرسة بوضع زرع زينة، واستاندات ترحيبية بالهوية، وعمل قوائم أو شكل قوس من البالونات الملونة، إضافة إلى وضع شرائط ورقية أوبلاستيكية بألوان وأشكال مختلفة في الممرات والفصول، وتزيين مدخل الفصول الدراسية من الأعلى بألوان مختلفة من البالونات، وتسليم كل طالب بطاقة تهنئة بالعودة الحضورية إلى المدرسة. تزيين المبنى المدرسي من الخارج:





وضع إضاءات جمالية خارجية بلون أخضر على محيط المدرسة تضاء في فترة المساء للإعلام عن الحضور.



وضع كشافات من نوع (لد) خارجية بلون أخضر في أعلى المبنى.



عمل بنر بمقاس كبير مناسب يوضع في واجهة المبنى بعبارة ترحيبية للطلاب بالهوية.



وضع أعلام مثلثة بألوان مختلفة تزين المدرسة من الخارج ممتدة من الأعلى إلى الأسفل.



وضع أعلام على سور المدرسة بألوان مختلفة.



وضع زرع زينة في مدخل المدرسة



وضع دمية هوائية أو بلاستيكية في مدخل المدرسة من الخارج والفناء الخارجي.



تزيين مدخل المدرسة:



وضع مراكن زرع زينة.



وضع استاندات ترحيبية بالهوية.



عمل قوائم أو شكل قوس من البالونات الملونة.



تزيين الممرات الداخلية والفصول الدراسية:



وضع أشرطة ورقية أو بلاستيكية بألوان وأشكال مختلفة في الممرات والفصول.



تزيين مدخل الفصول الدراسية من الأعلى بألوان مختلفة من البالونات.



وضع ملصقات ورسومات مبهجة على أبواب الفصول وداخل الفصل الدراسي.



التهنئة بالعودة الحضورية: تسليم كل طالب بطاقة تهنئة بالعودة الحضورية إلى المدرسة. توزيع هدايا للطلاب. عمل ( سديري/كاب/قلم/كوب/وشاح) يحمل اسم المدرسة وهوية العودة.

كانت هذه تفاصيل خبر إضاءات جمالية ودميات هوائية احتفاء بعودة الطلاب في مدارس مكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.