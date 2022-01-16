«إثراء» يختتم ماراثون «اقرأ» بـ162 ألف صفحة في 3 أيام

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وانطلقت المسابقة الخميس الماضي، واختتمت أمس الأول بمشاركة مجموعة من هواة القراءة والمعرفة بجميع فئاتهم العمرية الذين أمضوا الساعات وسط الرفوف في مكتبة «إثراء»، أو في أحد المتاجر الموجودة في بلازا المركز، إذ واصل المتسابقون والمهتمون التوافد إلى «إثراء»، تأكيدا لشغف كل أطياف المجتمع بالقراءة. وعشية تلك المسابقة أسهم المشاركون في غرس الشجر في حديقة «إثراء»، فيما ظفر آخرون بميداليات ذهبية وبرونزية وفضية، ولا سيما الأشخاص الذين تجاوزوا قراءة أكثر من ألف صفحة.
وتنوعت قراءة المشاركين بين القصص والروايات العربية والإنجليزية.
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