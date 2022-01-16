شكرا لقرائتكم خبر «إثراء» يختتم ماراثون «اقرأ» بـ162 ألف صفحة في 3 أيام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين تمكن المتسابقون البالغ عددهم 826 قارئا من قراءة أكثر من 162 ألف صفحة من كتب متنوعة ومن حقول معرفية مختلفة، اختتم مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) أمس فعاليات ماراثون «اقرأ»، التي استمرت لمدة ثلاثة أيام في مقر المركز بالظهران، لتسهم هذه الصفحات المقروءة بأن يتكفل المركز بغرس 1622 شجرة؛ تحقيقا لهدف الماراثون الذي ينظم للمرة الأولى، والقائم على زراعة شجرة مقابل كل 100 صفحة مقروءة، بهدف الوصول إلى 1000 شجرة؛ لتكون هذه المبادرة تأكيدا لاهتمام المركز بدعم وتشجيع كل ما يتعلق بإثراء المجتمع، حيث تأتي إسهاما في مبادرة «السعودية الخضراء» التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وانطلقت المسابقة الخميس الماضي، واختتمت أمس الأول بمشاركة مجموعة من هواة القراءة والمعرفة بجميع فئاتهم العمرية الذين أمضوا الساعات وسط الرفوف في مكتبة «إثراء»، أو في أحد المتاجر الموجودة في بلازا المركز، إذ واصل المتسابقون والمهتمون التوافد إلى «إثراء»، تأكيدا لشغف كل أطياف المجتمع بالقراءة. وعشية تلك المسابقة أسهم المشاركون في غرس الشجر في حديقة «إثراء»، فيما ظفر آخرون بميداليات ذهبية وبرونزية وفضية، ولا سيما الأشخاص الذين تجاوزوا قراءة أكثر من ألف صفحة. وتنوعت قراءة المشاركين بين القصص والروايات العربية والإنجليزية.

كانت هذه تفاصيل خبر «إثراء» يختتم ماراثون «اقرأ» بـ162 ألف صفحة في 3 أيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.