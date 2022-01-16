مهرجان كاوست العلمي على شاطئ ثول يلهم المواهب العلمية

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وأوضح رئيس الجامعة توني تشان، أن العالم يتجه نحو الابتكار بصفته أساسا للاكتشاف والاختراع، لذا فإن الحاجة للشباب اليوم ملحة لمواجهة المشاكل الأكثر ضرورة في المجتمعات العالمية والمشاركة في حلها بفعالية، وهو ما غدا أمرا حتميا أكثر من أي وقت مضى. وأشار إلى أن الجامعة أصبحت صرحا بارزا للعلوم والتكنولوجيا بالمملكة، وسرعان ما أصبحت منصة دولية لإلهام العقول العلمية الشابة ورعايتها وإطلاق العنان لقوة العلوم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقال «إن هذه مناسبة بالغة الأهمية في تاريخ الفعاليات لدينا، حيث ننقل الموقع للمرة الأولى خارج أسوار كاوست، ونوسع برنامج الفعاليات لمنح الفرصة لإمكانات شباب أمتنا للانطلاق نحو الآفاق العلمية الكبرى».
المهرجان يشتمل على:
- معرض على ساحل البحر الأحمر
- أسماك قرش الحوت
- أشجار الشورى
- الشعاب المرجانية
- أحواض المحاكاة البحرية
- معرض المختبر الأساسي (كور لاب)
- معرض الشركات الناشئة (ستارت اب)
- متحف المحاولات العلمية الفاشلة
- روبوتات تفاعلية تتجول في جميع أنحاء الموقع
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