شكرا لقرائتكم خبر معامل معتمدة لتقديم الأغذية في مدارس الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكدت الإدارة استمرار إيقاف البيع في المقاصف المدرسية مع العمل على توفير نقاط لبيع المشروبات والوجبات المغلفة في أماكن متفرقة من مرافق المدرسة، وذلك منعا لحدوث الكثافة الطلابية وتطبيقا للتباعد، مشددة على أهمية أن تكون المشروبات والوجبات مقدمة من المعامل المعتمدة في مجال تقديم الأغذية المدرسية ووفق الاشتراطات الصحية المتفق عليها بين وزارتي التعليم والصحة.
وتواصل الإدارة تسجيل الطلاب والطالبات من ذوي الاحتياجات الخاصة وأبناء أسر الضمان وتقديم الدعم والمساندة لأولياء الأمور الراغبين في تسجيل أبنائهم في خدمة النقل المدرسي عبر نظام «نور»، كما تواصل التنسيق والمتابعة مع شركة تطوير لخدمات النقل المدرسي وذلك استعدادا لتقديم الخدمة مع انطلاق اليوم الأول للعودة الحضورية وضمان توفير نقل مدرسي آمن للطلاب والطالبات.
يذكر أنه جرى تفعيل نظام «نور للمكافآت» في جميع المدارس لخدمة نحو 46 ألف طالب وطالبة من المستحقين للمكافآت والإعانات، وتدريب مسؤولي المكافآت في المدارس والإدارة العامة، لافتا إلى ضرورة أن يكون الحساب البنكي باسم المستفيد الأول (الطالب) لاستمرار صرف المكافأة تماشيا مع تعليمات الوزارة.
كانت هذه تفاصيل خبر معامل معتمدة لتقديم الأغذية في مدارس الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.