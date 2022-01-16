شكرا لقرائتكم خبر معامل معتمدة لتقديم الأغذية في مدارس الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مع تطبيق الإجراءات الوقائية الواردة في الدليل الإرشادي الوقائي من كورونا ، تواصل الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض استعداداتها المتواصلة للعودة الحضورية لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال المقررة الأحد المقبل.

وأكدت الإدارة استمرار إيقاف البيع في المقاصف المدرسية مع العمل على توفير نقاط لبيع المشروبات والوجبات المغلفة في أماكن متفرقة من مرافق المدرسة، وذلك منعا لحدوث الكثافة الطلابية وتطبيقا للتباعد، مشددة على أهمية أن تكون المشروبات والوجبات مقدمة من المعامل المعتمدة في مجال تقديم الأغذية المدرسية ووفق الاشتراطات الصحية المتفق عليها بين وزارتي التعليم والصحة.

وتواصل الإدارة تسجيل الطلاب والطالبات من ذوي الاحتياجات الخاصة وأبناء أسر الضمان وتقديم الدعم والمساندة لأولياء الأمور الراغبين في تسجيل أبنائهم في خدمة النقل المدرسي عبر نظام «نور»، كما تواصل التنسيق والمتابعة مع شركة تطوير لخدمات النقل المدرسي وذلك استعدادا لتقديم الخدمة مع انطلاق اليوم الأول للعودة الحضورية وضمان توفير نقل مدرسي آمن للطلاب والطالبات.

يذكر أنه جرى تفعيل نظام «نور للمكافآت» في جميع المدارس لخدمة نحو 46 ألف طالب وطالبة من المستحقين للمكافآت والإعانات، وتدريب مسؤولي المكافآت في المدارس والإدارة العامة، لافتا إلى ضرورة أن يكون الحساب البنكي باسم المستفيد الأول (الطالب) لاستمرار صرف المكافأة تماشيا مع تعليمات الوزارة.