تقني الرياض يستقبل 43 ألف متدرب ومتدربة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبلت المنشآت التدريبية التابعة للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض 43 ألف متدرب ومتدربة في كل من الكليات التقنية للبنين والبنات بمرحلتي الدبلوم والبكالوريوس، وفروع الكليات التقنية، والمعاهد الصناعية الثانوية، ومعاهد العمارة والتشييد، وذلك للفصل التدريبي الثاني من العام 1443هـ. وأكد مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة عبدالرحمن المقبل، أن التدريب انطلق اعتبارا من أمس بكامل الاستعدادات والتهيئة بما يتوافق مع الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الجهات ذات الاختصاص.



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