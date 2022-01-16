تأجيل بداية اليوم الدراسي في مدارس الشمالية

أعلنت إدارة تعليم الحدود الشمالية أنه نظرا لما تشهده المنطقة من انخفاض في درجات الحرارة و حرصا على سلامة الجميع وبناء على رأي اللجنة المختصة فقد تقرر تأجيل بداية اليوم الدراسي وذلك من يوم الاثنين 1443/06/14 حتى يوم الخميس 1443/06/17 إلى التاسعة صباحًا في جميع مدارس المنطقة.

وأكدت إدارة التعليم على أولياء الأمور متابعة تطورات الحالة الجوية ومراعاة الحالة الصحية لأبنائهم الذين يعانون من مشاكل صحية واتخاذ القرار المناسب حول حضورهم للمدرسة.