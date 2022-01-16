كيف تحقق حلمك وتصبح مهندسا نوويا؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتضمن الهندسة النووية تسخير الطاقة الناتجة عن التفاعلات دون الذرية، ويقوم المهندسون النوويون بصيانة محطات الطاقة وتصميم أنظمة الأسلحة وتطوير الطب، والهندسة النووية مجال متعدد التخصصات يتضمن تطبيق العمليات دون الذرية، ويقوم هؤلاء المهندسون بدمج النوى وتفكيكها، وتسخير الطاقة الناتجة لمجموعة متنوعة من الأغراض.

جمعت «مكة» بعض المعلومات عن هذا التخصص.

ماذا يفعل المهندسون النوويون؟

يعمل العديد من المهندسين النوويين في صناعة الطاقة، ويشرفون على إجراءات البناء والصيانة والسلامة لمحطات الطاقة، فضلا عن تنسيق التخلص السليم من النفايات النووية.

ما أنواع الهندسة المختلفة؟

تستلزم الهندسة تصميم وإنشاء الأجهزة والآلات والهياكل، وينقسم الحقل عادة إلى خمسة فروع رئيسة، مع مئات الحقول الفرعية، حيث الهندسة هي واحدة من التخصصات الأكثر شعبية ومربحة التي يمكن للطلاب الجامعيين متابعتها. تقدم الهندسة مجالا من مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) عند الطلب، مجموعة من الفرص المهنية في العديد من الصناعات، مثل تلك المتعلقة بالنفط والطاقة المتجددة والطب.

أنواع الهندسة الخمسة

تعتبر بعض أنواع الهندسة حقولا فرعية لأنواع أخرى من الهندسة، على سبيل المثال، غالبا ما توصف الهندسة البيئية بأنها مجموعة فرعية من الهندسة المدنية. علاوة على ذلك، تعتبر بعض الفروع ، مثل الهندسة الصناعية، متعددة التخصصات؛ لأنها تجمع بين جوانب من تخصصات متعددة، تقسم معظم المصادر الهندسة إلى الفروع الخمسة التالية:

هندسة مدنية

غالبا ما يعتقد أنه أقدم تخصص هندسي، تركز الهندسة المدنية على إنشاء وتصميم وصيانة الهياكل المادية التي يستخدمها الجمهور، مثل السدود والجسور والأنفاق والطرق والمطارات وأنظمة مترو الأنفاق وأنظمة إمدادات المياه. يتخصص العديد من هؤلاء المهندسين في بناء هندسة معمارية صديقة للبيئة في محاولة لمكافحة تغير المناخ.

يعمل المهندسون المدنيون في العديد من الصناعات، مثل النقل والتخطيط الحضري والفضاء. تشمل بعض مشاريع الهندسة المدنية الشهيرة سور الصين العظيم وقناة بنما وجسر البوابة الذهبية وبرج إيفل.

يندرج تحتها:







الهندسة المعمارية



الهندسة الساحلية



هندسة البناء



هندسة الزلازل



هندسة الطاقة



هندسة بيئية



هندسة الغابات



الهندسة الجيوتقنية



هندسة الطرق السريعة



الهندسة الهيدروليكية



التعدين/ الهندسة الجيولوجية



البلدية/ الهندسة الحضرية



هندسة المحيطات



هندسة أنظمة السكك الحديدية



الهندسة الصحية



هندسة الطاقة الشمسية



الهندسة المستدامة



هندسة المرور



هندسة النقل



هندسة المرافق



هندسة كيميائية

بالمعنى الواسع للمصطلح، تتعامل الهندسة الكيميائية مع المواد الكيميائية. يقوم هؤلاء المهندسون بتصميم وتصنيع المواد والمنتجات باستخدام المبادئ العلمية من مجالات الكيمياء والبيولوجيا والرياضيات والفيزياء. قد يتوصلون أيضا إلى عمليات مبتكرة لاستخدام الطاقة وتحويلها.

يمكن للمهندسين الكيميائيين العمل مع الكائنات الحية الدقيقة والأغذية والأدوية والوقود، وغالبا ما يقومون بإجراء تجارب ومهام أخرى في المختبرات. يستخدم الكثيرون أجهزة الكمبيوتر للمساعدة في تصميم التجارب.

يندرج تحتها:





الهندسة البيوكيميائية



الهندسة الطبية الحيوية



الهندسة الجزيئية الحيوية



هندسة التكنولوجيا الحيوية



الهندسة الخلوية



الهندسة الغذائية



الهندسة الوراثية



هندسة المواد



الهندسة المعدنية



الهندسة الميكروبية



الهندسة الجزيئية



هندسة البترول



الهندسة الصيدلانية



هندسة البلاستيك



هندسة البوليمر



هندسة العمليات



هندسة المنسوجات



هندسة الانسجة



مهندس ميكانيكى

تستلزم الهندسة الميكانيكية تطوير وإنتاج الأنظمة الميكانيكية والأجهزة الأخرى المتحركة. يستخدم هؤلاء المحترفون حل المشكلات والتفكير النقدي ومبادئ الرياضيات والفيزياء لتحويل المفاهيم إلى منتجات تعمل بكامل طاقتها، مثل السفن والأسلحة النارية والأجهزة المنزلية والتوربينات والمركبات.

يعتمد المهندسون الميكانيكيون اليوم على العديد من المكونات الأساسية نفسها التي تم استخدامها لآلاف السنين، بما في ذلك العجلات والينابيع والبراغي والمحاور.

يندرج تحتها:





الهندسة الصوتية



هندسة الطيران



الهندسة الزراعية



هندسة الملاحة الفضائية



هندسة السيارات



هندسة التصنيع



هندسة بحرية



هندسة الميكاترونكس



هندسة محطات الطاقة



هندسة الروبوتات



الهندسة الرياضية



الهندسة الحرارية



هندسة الرياح



الهندسة الكهربائية

تعتبر الهندسة الكهربائية فرعا جديدا نسبيا للهندسة تم تقديمه في القرن التاسع عشر، وتركز على المعدات الكهربائية والالكترونيات. يقوم هؤلاء المهندسون بتصميم واختبار وصيانة الأجهزة التي تستخدم أو تنتج الكهرباء، من الأشياء الصغيرة مثل الرقائق الدقيقة، والأضواء، وأجهزة الكمبيوتر، إلى المشاريع الكبيرة مثل الأقمار الصناعية ومولدات محطات الطاقة.

يكمل معظم مهندسي الكهرباء المهام في مكتب أو معمل، على الرغم من أن العمل في الموقع شائع أيضا.

يندرج تحتها:





هندسة الحاسوب



هندسة البيانات



هندسة الالكترونيات



هندسة الأجهزة



هندسة تكنولوجيا المعلومات



هندسة الميكاترونكس



هندسة الالكترونيات الدقيقة



هندسة النانو



هندسة الشبكات



الهندسة البصرية



هندسة الطاقة



هندسة الاتصالات



هندسة الويب



هندسة صناعية

الفرع الهندسي الرئيس الأخير هو الهندسة الصناعية، والتي تجمع بين الهندسة والممارسات التجارية العامة لتقليل التكاليف وتحسين الجودة وزيادة الكفاءة. غالبا ما يجد هؤلاء المتخصصون وظائف في الصناعات المتعلقة بالخدمات والترفيه والرعاية الصحية، من بين أمور أخرى. كمهندس صناعي، يجب أن تكون قادرا على العمل بشكل جيد مع الناس وإعطاء الأولوية للسلامة والإنتاجية.

قد تشمل المهام الأساسية للمهندسين الصناعيين تصميم المرافق وأنظمة المعلومات، وإدارة المخزونات، والإشراف على مهام الموظفين، وضمان السلامة في مكان العمل.

يندرج تحتها:





هندسة الملابس



هندسة المكونات



الهندسة المالية



هندسة الحماية من الحرائق



هندسة التصنيع



هندسة السلامة



هندسة سلسلة التوريد



هندسة النظم



ما أصعب تخصص هندسي؟

الهندسة مجال معروف بالتحدي لطلاب الجامعات. تتطلب هذه التخصصات الكثير من الواجبات المنزلية والفصول الدراسية التي تغطي موضوعات عالية المستوى مثل حساب التفاضل والتكامل المتقدم والفيزياء. لكن بعض التخصصات الهندسية قد تكون أقل تشددا من غيرها، وتميل التخصصات الهندسية التي تركز بشدة على الرياضيات والعلوم - مثل الهندسة الكيميائية - إلى أن تكون أكثر تحديا للطلاب.

هل يجب أن تتخصص في الهندسة؟

الهندسة مجال تقني مطلوب فيه الكثير من الخيارات للتخصصات والصناعات للعمل فيها. عند تحديد ما إذا كان يجب عليك التخصص في الهندسة، فكر في اهتماماتك ومهاراتك وأهدافك المهنية، فيما يلي ثلاثة أسئلة يجب مراعاتها قبل اتخاذ قرار بشأن إعلان تخصص هندسي.

(1) هل أنت جيد في الرياضيات والعلوم؟

الرياضيات والعلوم هما أكبر مادتين أساسيتين في درجات الهندسة، بغض النظر عن نوع الهندسة التي تدرسها. بالنسبة لمعظم برامج الهندسة الجامعية، ستأخذ دروسا في مواد مثل حساب التفاضل والتكامل والجبر والإحصاء والفيزياء والكيمياء والبيولوجيا؛ من المحتمل أيضا أن تضطر إلى إجراء العديد من المعامل.

(2) هل تستمتع بحل المشاكل؟

جميع الميزات الهندسية حل المشكلات. واجبك الرئيس هو التفكير في حلول عملية للقضايا حتى تتمكن في نهاية المطاف من جعل العالم مكانا أفضل وأكثر أمانا وفعالية. إذا كنت تعتبر نفسك مفكرا نقديا قويا، فقد يكون التخصص الهندسي مناسبا لك.

(3) هل أنت مستعد للعمل الجاد في المدرسة؟

يعتبر العديد من الطلاب التخصصات الهندسية من أصعب البرامج المتاحة. إذا كنت تفكر في متابعة مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات هذا، فعليك أن تكون على دراية بالتوقعات التي ستفرض عليك أثناء وجودك في المدرسة. إضافة إلى عدة ساعات من الواجبات المنزلية كل أسبوع، قد تتطلب منك البرامج الهندسية أيضا الحفاظ على الحد الأدنى من المعدل التراكمي.