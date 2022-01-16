العدل: توثيق 600 ألف حالة اجتماعية إلكترونيا خلال عام

أعلنت وزارة العدل، عن مباشرة الإسناد المركزي للتوثيق، تدقيق ومصادقة أكثر من 600 ألف طلب لتوثيق الحالات الاجتماعية، التي انتقلت قبل عام من المحاكم إلى كتابات العدل، وفق نظام التوثيق الجديد.

وأوضحت الوزارة، أن قائمة الطلبات اشتملت على توثيق عقود الزواج، توثيق ورثة متوفى، توثيق الطلاق، توثيق الوصية، توثيق الوقف التي يمكن الاستفادة منها إلكترونيًا عبر بوابة ناجز .

وأكدت وزارة العدل، تعزيز قدراتها الرقمية في قطاعاتها المختلفة، والخِدْمات والإجراءات كافة، بهدف التيسير على المستفيدين، ورفع مستوى الأداء والإنجاز.

يذكر أن نظام التوثيق الجديد تضمن العديد من الاختصاصات لكتاب العدل منها بعض الاختصاصات الجديدة التي نُقلت من المحاكم إلى كتابات العدل، حيث تشتمل اختصاصات كُتاب العدل توثيق العقود والإقرارات، وقسمة الأموال المشتركة -بما فيها العقار- إذا لم يكن فيها نزاع، وإفراغ صكوك الملكية العقارية المستكملة لإجراءاتها الشرعية والنظامية، إضافة إلى توثيق الزواج إذا كان أحد طرفيه غير سعودي والآخر سعودي، إضافة إلى الطلاق وتوثيق اتفاق ذوي الشأن على الحضانة أو النفقة أو الزيارة والصلح وغير ذلك، مما يسهم في سرعة الإنجاز وتقليل تدفق القضايا على المحاكم.