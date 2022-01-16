شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تعلن إتاحة الجرعة التنشيطية للفئة من 16 عاماً فأكثر عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الدكتور محمد العبد العالي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إننا "نشهد انخفاض المنحنى الوبائي في المملكة"، مضيفا: "نحن الآن في مرحلة مهمة عنوانها "مناعتنا حياة".

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا في المملكة، أنه على الرغم من ارتفاع الإصابات، لكن العالم يشهد انخفاضًا في الحالات الحرجة، مبينا أن انخفاض المنحنى أمر نستبشر منه بأن هذا الارتفاع سيهدأ.

وشدد على مواصلة مراعاة وتنفيذ الاحترازات، مشيرا إلى أن الجرعة التنشيطية "متاحة" للفئة العمرية من 16 عاما فأكثر، فيما بيّن قائلا: "إننا قد نكون في مرحلة سيعقبها تحسن لاتجاه المنحنى".