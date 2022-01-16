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3719 بالشرقية.. رصد 32 ألف مخالفة للاحترازات بالمملكة

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الدمام - شريف احمد - بلغت مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس (COVID-19) (32532) مخالفة، وذلك للمدة من 6/ 6/ 1443هـ حتى 12/ 6/ 1443هـ.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ (9722) مخالفة، ومنطقة المدينة المنورة بـ (5224) مخالفة، والشرقية بـ (3719)، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ (3575)، ومنطقة القصيم بـ (1926)، ومنطقة جازان بـ (1852)، ومنقطة حائل بـ (1353)، ومنطقة الجوف بـ (1243)، ومنطقة الباحة بـ(985)، ومنطقة عسير بـ (862)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ (835)، ثم منطقة تبوك بـ (695)، ومنطقة نجران بـ (541).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الشأن.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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