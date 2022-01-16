شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق الهوية الإعلامية الموحدة «مناعتنا حياة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام، الهوية الإعلامية اللفظية والبصرية الموحدة "مناعتنا حياة" بالتعاون مع وزارة الصحة.

وتأتي الهوية الجديدة كمرحلة ثالثة من الحملات التوعوية المواكبة لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد 19)، امتدادًا لحملتيْ "كلنا مسؤول" و"نعود بحذر" اللتين حظيتا بتفاعل حكومي وجماهيري كبير.

وتعتمد فلسفة الهوية على التكاتف بإبراز كلمة "مناعتنا"، التي تتحقق بإكمال أفراد المجتمع الجرعات التي ترفع نسبة المناعة، وكلمة "حياة"، كون اللقاح هو الأمل بعد توفيق الله تعالى؛ في عودة الحياة إلى طبيعتها.

وركزت ألوان الهوية على دمج الأخضر مع الأزرق تعبيرًا عن تكاتف المجتمع في تطبيق الإجراءات الاحترازية، للوصول للمناعة الكاملة.

وقد أصدر مركز التواصل الحكومي دليلًا إرشاديًا لاستخدام الهوية، يمكن تحميله مع التطبيقات الخاصة بها، من خلال الرابط التالي: https://cgc.gov.sa/ar/node/625.