شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 8 منشآت وتحرير 499 مخالفة للاحترازات بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفّذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأسبوع الماضي 8368 جولة رقابية، وأخرى مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، أسفرت عن تحرير 499 مخالفة، وإغلاق 8 منشآت غير ملتزمة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بفيروس كورونا وتطبيق "توكلنا "، وعدم التقيد بالاشتراطات البلدية والصحية، والتعليمات.

كما تلقت الأمانة عبر مركز (940)، 3891 بلاغًا حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا.

وتواصل أمانة الشرقية جولاتها الرقابية والتوعوية، للتأكد من تطبيق جميع التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية في المراكز التجارية وصالات الأفراح والمناسبات والاستراحات، مع التقيد بالأنظمة الوقائية، واشتراطات البلدية، وتفّعيل مبادرة "ممتثل" بجميع مدن ومحافظات المنطقة.