وبيّن تقرير المركز الوطني للأرصاد أنه ستتأثر مناطق" الرياض ، الشرقية ، الباحة ، عسير ، مكة ، تبوك ، الحدود الشمالية ، المدينة المنورة " بهطول امطار خفيفة إلى متوسطة ورياح نشطة السرعة قد تؤدي إلى جريان السيول ، ولا يستبعد تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك واجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية ، مع انخفاض كبير لدرجات الحرارة في أغلب مناطق المملكة قد تصل مابين الصفر و 5 درجات.
وأهاب المتحدث الرسمي للدفاع المدني المقدم محمد الحمادي، الجميع بتوخّي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي؛ حفاظاً على سلامتهم، مؤكداً جاهزية الدفاع المدني لتنفيذ الخطط و التدابير اللازمة للحالات المطرية.
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني يدعو الجميع إلى توخِّي الحيطة والحذر بسبب الطقس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.