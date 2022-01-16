شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 21 ألف متر مكعب من مخلفات البناء والهدم بحائل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت أمانة منطقة حائل ممثلة بمحافظة الشنان والقرى التابعة لها جهودها الميدانية من خلال تنفيذ أعمال الصيانة وإعادة التأهيل لمعالجة التشوهات البصرية وذلك من خلال فرق ميدانية مخصصة لرصد الملاحظات ومعالجتها بالإضافة لما يردها من ملاحظات عبر حملة صور وأرسل عبر برنامج "بلدي" .

وأوضح رئيس بلدية محافظة الشنان الدكتور صالح بن إبراهيم الدواس، أن أعمال معالجة التشوهات البصرية تتم بعد وضع خطة عمل تستهدف المداخل الرئيسة للمحافظة والأحياء والقرى التابعة لها، مبيناً أنه رُفع " 21.000 " متر مكعب من مخلفات البناء والهدم وإزالة "20" سيارة مهملة في الشوارع والطرق الرئيسة وجرت معالجة "18.000" متر طولي من أعمال دهانات الخطوط الأرضية وطلاء الأرصفة ومعالجة "1.270" متراً مربعاً حفر الشوارع ومعالجة "3.050" م من الأرصفة المتهالكة.

وأكد الدكتور الدواس أن البلدية مستمرة في معالجة التشوهات البصرية وتلقي البلاغات عبر حملة "صور وأرسل" والتي تهدف الى تمكين افراد المجتمع من المشاركة في تحسين المشهد الحضري.