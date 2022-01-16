شكرا لقرائتكم خبر عن بحث سبل تعزيز العلاقات بين مجلس التعاون الخليجي و«الاتحاد الأوروبي» غدا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحث أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف أهمية العلاقات بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، وضرورة دعمها وتطويرها لتحقيق المصالح المشتركة.

جاء ذلك في تصريح لمعاليه بمناسبة الزيارة الرسمية التي سيقوم بها غدًا الاثنين، لمقر الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل يلتقي خلالها بعدد من كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي. وأعرب عن تطلعه بأن تسهم الزيارة في تعزيز العلاقات الخليجية - الأوروبية، انطلاقًا من أهمية كلّ من مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، لا سيما في ضوء جملة من التحديات التي تواجه العالم. وأوضح الدكتور الحجرف أنه سيتخلل الزيارة بحث أوجه التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل وجهات النظر فيما يتعلق بقضايا المنطقة والمستجدات السياسية،إلى جانب الموضوعات المتعلقة بالعلاقات التي تربط بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، وأهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وتطويرها والعمل على اغتنام الفرص المتاحة، خاصة فيما يتعلق بمسارات اتفاقية التجارة الحرّة بين الجانبين.