شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 11 منشأة تجارية مخالفة للإجراءات الاحترازية بالباحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفّذت أمانة منطقة الباحة 2040 جولة رقابية، أسفرت عن إغلاق 11 منشأة تجارية، وتحرير 40 مخالفة للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية. وأكّد أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط, أن الفرق الميدانية بالأمانة وبلديات المنطقة مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت على مدار الساعة، مشدداً على أنه لن يتم التهاون مع المنشآت المخالفة وستطبق العقوبات من إغلاق للنشاط واستحصال للغرامات المالية بحدها الأقصى. ودعا المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن مخالفات الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد من خلال الاتصال على الرقم الموحد للبلاغات البلدية 940