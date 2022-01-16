الصحة تعلن عن عدد من الوظائف الشاغرة

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القبض على مقيم لنقله 4 نساء بحوزتهن إقامات مزورة
صرح مدير إدارة الإعلام والاتصال بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، بأن دوريات الأفواج الأمنية في...
الأرصاد: استمرار هطول الأمطار على عدد من المناطق
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن يستمر هطول الأمطار الرعدية تسبق برياح نشطة تحد...
عاجل | شركات لترقيم الثروة الحيوانية
تعتزم وزارة البيئة والمياه والزراعة التعاقد مع شركات متخصصة بالأنشطة البيطرية لتنفيذ مشروع يستهدف ترقيم وتسجيل الثروة الحيوانية...
عاجل | المدارس أول من يفتح وآخر ما يغلق
رغم إغلاق المدارس خلال الأسبوع الماضي كاملاً في إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، إلا أن لجانًا إشرافية تابعة لوزارة التعليم قامت...
الدراسة الحضورية تسحب البساط من الأهلية
فيما حدثت هجرة جماعية للكثير من طلاب وطالبات المدارس الأهلية باتجاه المدارس الحكومية مع جائحة كورونا والدراسة عن بعد، يثار تساؤل...
التعويضات تؤخر نقل صناعية طريف
أرجعت بلدية طريف سبب التأخير في نقل الصناعية القديمة بطريف إلى موقعها الجديد إلى وجود عدد من المستثمرين بمخطط الصناعية القديم لم...
التدريب المهني تتجاهل تقنية بنات المجاردة
بعد انتظار سنوات لإنجاز 3 مشاريع للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمحافظة المجاردة (الكلية التقنية للبنات، والكلية التقنية...
سيول وانهيارات صخرية بالباحة والموجة الباردة تتواصل شمالا
استمر هطول الأمطار الرعدية والرياح النشطة التي تحد من مدى الرؤية الأفقية، أمس، على أجزاء من مناطق الشرقية، والرياض، ومكة المكرمة...
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