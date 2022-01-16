الصحة تعلن عن عدد من الوظائف الشاغرة

القبض على مقيم لنقله 4 نساء بحوزتهن إقامات مزورة صرح مدير إدارة الإعلام والاتصال بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، بأن دوريات الأفواج الأمنية في... جازان : دوت الخليج جازان : دوت الخليج 13 جمادى الآخرة 1443 هـ 13 جمادى الآخرة 1443 هـ

الأرصاد: استمرار هطول الأمطار على عدد من المناطق توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن يستمر هطول الأمطار الرعدية تسبق برياح نشطة تحد... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 13 جمادى الآخرة 1443 هـ 13 جمادى الآخرة 1443 هـ

عاجل | شركات لترقيم الثروة الحيوانية تعتزم وزارة البيئة والمياه والزراعة التعاقد مع شركات متخصصة بالأنشطة البيطرية لتنفيذ مشروع يستهدف ترقيم وتسجيل الثروة الحيوانية... الرياض: سليمان العنزي الرياض: سليمان العنزي 13 جمادى الآخرة 1443 هـ 13 جمادى الآخرة 1443 هـ

عاجل | المدارس أول من يفتح وآخر ما يغلق رغم إغلاق المدارس خلال الأسبوع الماضي كاملاً في إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، إلا أن لجانًا إشرافية تابعة لوزارة التعليم قامت... الرياض: خالد الحارثي الرياض: خالد الحارثي 13 جمادى الآخرة 1443 هـ 13 جمادى الآخرة 1443 هـ

الدراسة الحضورية تسحب البساط من الأهلية فيما حدثت هجرة جماعية للكثير من طلاب وطالبات المدارس الأهلية باتجاه المدارس الحكومية مع جائحة كورونا والدراسة عن بعد، يثار تساؤل... نجران: قاسم الكستبان نجران: قاسم الكستبان 12 جمادى الآخرة 1443 هـ 12 جمادى الآخرة 1443 هـ

التعويضات تؤخر نقل صناعية طريف أرجعت بلدية طريف سبب التأخير في نقل الصناعية القديمة بطريف إلى موقعها الجديد إلى وجود عدد من المستثمرين بمخطط الصناعية القديم لم... طريف: حمود الأشجعي طريف: حمود الأشجعي 12 جمادى الآخرة 1443 هـ 12 جمادى الآخرة 1443 هـ

" /> " /> التدريب المهني تتجاهل تقنية بنات المجاردة بعد انتظار سنوات لإنجاز 3 مشاريع للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمحافظة المجاردة (الكلية التقنية للبنات، والكلية التقنية... المجاردة: محمد آل عمر المجاردة: محمد آل عمر 12 جمادى الآخرة 1443 هـ 12 جمادى الآخرة 1443 هـ

" /> " /> سيول وانهيارات صخرية بالباحة والموجة الباردة تتواصل شمالا استمر هطول الأمطار الرعدية والرياح النشطة التي تحد من مدى الرؤية الأفقية، أمس، على أجزاء من مناطق الشرقية، والرياض، ومكة المكرمة... المناطق دوت الخليج وأبها: سعد آل عمار المناطق دوت الخليج وأبها: سعد آل عمار 12 جمادى الآخرة 1443 هـ 12 جمادى الآخرة 1443 هـ

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