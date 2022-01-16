شكرا لقرائتكم خبر عن عملية نادرة بـ « د. سليمان الحبيب بالخبر» تنهي معاناة مريضة من هبوط متكرر في المثانة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في سابقة هي الأولى من نوعها نجح فريق طبي متخصص في جراحة المسالك البولية بمستشفى د. سليمان الحبيب بالخبر، في إجراء عملية رفع وربط المثانة في منطقة قريبة من العمود الفقري، عبر تقنية " Cabeo"، لمريضة "أربعينية" عانت من هبوط متكرر للمثانة.

وقالت د. جيهان الخاروف استشارية جراحة المسالك البولية وجراحة ترميم الحوض، رئيس الفريق الطبي المعالج، أن المريضة راجعت المستشفى، مشتكية من حزمة أعراض أبرزها عدم القدرة على التحكم في البول، والتهابات متكررة في المثانة وشعور دائم بإمتلائها.

وأضافت بالاطلاع على التاريخ المرضي للحالة تبين أنها أجرت في السابق عمليتي تثبيت مثانة، وكشفت الفحوصات الدقيقة التي أخضعناها لها أنها تعاني مرة أخرى من هبوط في المثانة من الدرجة الرابعة، وذلك بسبب تعدد عمليات الولادة، واستئصال الرحم، فضلاً عن أن عمليات رفع المثانة السابقة أدت لإضعاف العضلات.

واستطردت د. الخاروف قائلة أن الفريق الطبي توافق على ضرورة إعادة رفع المثانة، وفق خطة علاجية ارتكزت على التدخل عبر جهاز" Cabeo" الحديث، وبالفعل أخضعت لعملية تم فيها ترميم الحوض، ورفع وتثبيت المثانة والمهبل وجداره في "عظمة" قريبة من أسفل العمود الفقري، وجرت العملية التي استمرت لنحو "3" ساعات، تحت التخدير النصفي ، وتكللت ولله الحمد بالنجاح التام، وبقيت المريضة منومة لمدة يومين في المستشفى قبل أن تغادر لمنزلها وقد استعادت القدرة على التحكم في البول وتفريغ المثانة.

ويعتبر مستشفى د. سليمان الحبيب أحد أهم المستشفيات بالمنطقة وقد حقق من الجوائز أبرزها اعتمادات، CBAHI ، و JCI ، و CAP والجائزة الوطنية لسلامة المرضى ، وشهادة التميز من SRC، كما صنف من الجمعية الأمريكية بالمستوى السابع HIMSS Stage7 .