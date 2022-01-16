شكرا لقرائتكم خبر عن 120 طالبا يتيما يستفيدون من برامج «مسبار 5» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يستفيد 120 طالبا وطالبة من المشاركين في المخيم العلمي الخامس 2022 «مسبار 5»، الذين تم ترشيحهم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية و28 جمعية لرعاية الأيتام من مختلف مناطق المملكة، من برامج ومسارات متنوعة تتضمن إثراء معرفيا في المجالات العلمية الحديثة للعلوم والتقنية، وتلقى الطلاب عددا من المحاضرات، التي تكسبهم خبرات ومهارات تعينهم خلال دراستهم الجامعية.

وأوضح مدير عام جمعية «بناء» لرعاية الأيتام عبدالله الخالدي، أن الطلاب والطالبات المشاركين في المخيم يتفاعلون مع المحاضرات، التي يقدمها لهم نخبة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

وقال وكيل عمادة شؤون الطلاب بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، د. خالد العنزي، إن الجامعة حريصة على نجاح المخيم وسعيدة بالمشاركة في تنظيمه.