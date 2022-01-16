شكرا لقرائتكم خبر عن «ريشة طيف» يعرض لوحات 20 طفلا وشابا من ذوي اضطراب طيف التوحد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، افتتح محافظ الخبر بالإنابة عبدالله السيف بحضور الأمير سعود بن عبدالعزيز بن فرحان آل سعود رئيس مجلس إدارة جمعية «أسر التوحد»، معرض «ريشة طيف»، الذي يضم لوحات إبداعية لـ20 طفلا وشابا من ذوي اضطراب طيف التوحد، الذي تنظمه جمعية أسر التوحد في حديقة الأمير سعود بن نايف بالخبر.

خمس مدن

ويقام هذا المعرض في محطته الثانية بالمنطقة الشرقية، الذي يستمر لمدة 6 أيام بعد انطلاقه الشهر الماضي بالعاصمة الرياض ضمن عدد من المعارض ستقام في خمس مدن بالمملكة «الرياض، الخبر، جدة، أبها، القصيم» في إطار مشروع «ريشة طيف» لدعم أبناء المناطق من ذوي اضطراب طيف التوحد، ويلقي الضوء على 20 لوحة فنية بإسهام فنانات وفنانين سعوديين لدعم المشاركين لإنجاز تلك اللوحات.

و«ريشة طيف» هو أحد مشاريع جمعية أسر التوحد، ويهدف إلى مشاركة 100 طفل وشاب من ذوي اضطراب طيف التوحد و100 فنان تشكيلي سعودي، لرسم أجمل 100 لوحة فنية تباع في مزاد علني بعد تقييمها احترافيا بواسطة واحدة من أهم دور عرض اللوحات الفنية في المملكة.

تنمية المواهب

وقال الأمير سعود بن عبدالعزيز بن فرحان آل سعود: نسعى من خلال مشروع «ريشة طيف» إلى تنمية مواهب الفن التشكيلي لشبابنا، وتمكينها لأن تأخذ مكانا تستحقه، كما نولي بجمعية أسر التوحد أهمية كبيرة لبناء جسور التواصل بين الأبناء «ذوي اضطراب التوحد» والمجتمع بشكل مباشر، وإبراز قدراتهم ومهاراتهم كأفراد فاعلين ومؤثرين، إلى جانب التعبير عن رغباتهم ومشاعرهم بمختلف الوسائل التعبيرية ومنها فن الرسم.

يشار إلى أن «أسر التوحد» جمعية تنموية، تسعى للنهوض بقطاع التوحد في المملكة من خلال دعم وتنسيق جهود الجهات كافة ذات العلاقة وفق منظور علمي شامل مؤسسي متكامل، وشراكة تنموية فاعلة.